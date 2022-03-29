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Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России

Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России Заявление депутата Государственной думы Михаила Делягина о возможности ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана абсолютно противоречат политике руководства России
Энергетика
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29 марта 2022 г. 12:35
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России

Заявление депутата Госдумы Михаила Делягина о возможности ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана абсолютно противоречат политике руководства России.

Как сообщает Report, об этом написал российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков в Telegram канале.

"Заявление депутата Государственной думы Михаила Делягина о возможности ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана абсолютно противоречат политике руководства России. Эти заявления безответственны и противоречат интересам России", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Dumanın sabiq deputatı: "Delyaginin bəyanatı Rusiyanın maraqlarına ziddir"

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