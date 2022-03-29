Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России

Заявление депутата Государственной думы Михаила Делягина о возможности ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана абсолютно противоречат политике руководства России

Заявление депутата Госдумы Михаила Делягина о возможности ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана абсолютно противоречат политике руководства России.

Как сообщает Report, об этом написал российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков в Telegram канале.

"Заявление депутата Государственной думы Михаила Делягина о возможности ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана абсолютно противоречат политике руководства России. Эти заявления безответственны и противоречат интересам России", - говорится в публикации.