Марк Рютте отметил вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности ЕС

Премьер-министр Королевства Нидерландов Марк Рютте отметил вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европейского Союза и его роль в поставке газа в европейские страны

Премьер-министр Королевства Нидерландов Марк Рютте отметил вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европейского Союза и его роль в поставке газа в европейские страны

Как сообщает Report, об этом заявил он в ходе встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Давосе.

Особо отметив вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европейского Союза и его роль в поставке газа в европейские страны, Марк Рютте выразил признательность за это.

Было подчеркнуто возрастающее значение транспортного коридора Восток-Запад и его составной части - Среднего коридора, проведен обмен мнениями по региональным вопросам.