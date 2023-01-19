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Марк Рютте отметил вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности ЕС

Марк Рютте отметил вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности ЕС Премьер-министр Королевства Нидерландов Марк Рютте отметил вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европейского Союза и его роль в поставке газа в европейские страны
Энергетика
19 января 2023 г. 23:58
Марк Рютте отметил вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности ЕС

Премьер-министр Королевства Нидерландов Марк Рютте отметил вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европейского Союза и его роль в поставке газа в европейские страны

Как сообщает Report, об этом заявил он в ходе встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Давосе.

Особо отметив вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европейского Союза и его роль в поставке газа в европейские страны, Марк Рютте выразил признательность за это.

Было подчеркнуто возрастающее значение транспортного коридора Восток-Запад и его составной части - Среднего коридора, проведен обмен мнениями по региональным вопросам.

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Версия на азербайджанском языке Mark Rutte: "Azərbaycan Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına töhfə verir"

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