Мамедъяров: Природный газ может сыграть роль "переходного топлива" в экономике стран ОЭС

"Мы должны оценить продолжительные усилия Организации экономического сотрудничества (ОЭС) для обеспечения устойчивой энергии и энергосреды в региональной повестке в соответствии с "ECO Vision 2025" и Повестке ООН 2030".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал во время выступления на 24-м заседании Совета министров ОЭС в Анталье.

Министр сказал, что это региональное внимание может открыть возможности сотрудничества на пространстве "ОЭС" в сфере восстанавливаемой энергии и эффективности: "Создание центра чистой энергии "ОЭС" может соответствовать этим критериям".

Э.Мамедъяров подчеркнул, что не стоит забывать про природный газ, потому что это чистое остаточное топливо, оно и может сыграть роль "переходного топлива" в экономиках стран в процессе перехода на более лучшие пути решения по энергосбережению.