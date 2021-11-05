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Малые ГЭС Азербайджана будут поэтапно приватизированы

Малые ГЭС Азербайджана будут поэтапно приватизированы Приватизация малых гидроэлектростанций (ГЭС) Азербайджана будет осуществляться поэтапно.
Энергетика
5 ноября 2021 г. 10:39
Малые ГЭС Азербайджана будут поэтапно приватизированы

Приватизация малых гидроэлектростанций (ГЭС) Азербайджана будет осуществляться поэтапно.

Об этом Report заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в кулуарах VIII Бакинского глобального форума.

"Правительство должно проводить реформы в этой области, глубоко изучив международный опыт. Несколько месяцев назад в Азербайджане были приняты новые законы, касающиеся возобновляемых источников энергии, а также энергоэффективности. Для применения этих законов в стране должен быть разработан и принят ряд подзаконных актов", - добавил министр.

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