Малые ГЭС Азербайджана будут поэтапно приватизированы

Приватизация малых гидроэлектростанций (ГЭС) Азербайджана будет осуществляться поэтапно.
Об этом Report заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в кулуарах VIII Бакинского глобального форума.
"Правительство должно проводить реформы в этой области, глубоко изучив международный опыт. Несколько месяцев назад в Азербайджане были приняты новые законы, касающиеся возобновляемых источников энергии, а также энергоэффективности. Для применения этих законов в стране должен быть разработан и принят ряд подзаконных актов", - добавил министр.