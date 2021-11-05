Малые ГЭС Азербайджана будут поэтапно приватизированы

Приватизация малых гидроэлектростанций (ГЭС) Азербайджана будет осуществляться поэтапно.

Приватизация малых гидроэлектростанций (ГЭС) Азербайджана будет осуществляться поэтапно.

Об этом Report заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в кулуарах VIII Бакинского глобального форума.

"Правительство должно проводить реформы в этой области, глубоко изучив международный опыт. Несколько месяцев назад в Азербайджане были приняты новые законы, касающиеся возобновляемых источников энергии, а также энергоэффективности. Для применения этих законов в стране должен быть разработан и принят ряд подзаконных актов", - добавил министр.