Малые ГЭС "Ашагы Венг" и "Надирханлы" обеспечат электроэнергией 25 тыс. человек

12:45

Малые гидроэлектростанции "Ашагы Венг" и "Надирханлы", введенные в эксплуатацию в Кяльбаджарском районе, обеспечат электроэнергией 25 тыс. человек.

Как сообщает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом сообщили во время медиатура на введенные в экплуатацию МГЭС "Ашагы Венг", "Надирханлы" и "Чайкенд".

Следует отметить, что в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева по превращению Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов в зону зеленой энергии, в Кяльбаджарском районе построены МГЭС "Ашагы Венг" мощностью 8,6 мегаватт и "Надирханлы" мощностью 8,8 мегаватт. Для обеспечения этих станций водой в месте после слияния рек Лев и Тертер создан основной водозабор. Второй водозабор построен в месте слияния реки Тутгу с рекой Тертер. Для этих станций, входящих в каскад гидроэлектростанций, в условиях сложного рельефа проложен деривационный трубопровод общей протяженностью 9300 метров. На водозаборах, оснащенных специальными гидротехническими устройствами, предотвращающими попадание рыбы в деривационный трубопровод и обеспечивающими ее сохранение в экосистеме реки, соблюдены все экологические нормы. Гидроагрегаты, установленные на обеих станциях, помимо предотвращения попадания в воду вредных веществ, обеспечивают возврат воды в реку вниз по течению без изменения ее качественных показателей.

Оснащенные современным оборудованием станции интегрированы в централизованную систему SCADA энергосистемы страны. Вырабатываемой здесь экологически чистой зеленой энергией будет обеспечиваться около 25 тысяч человек.

Планируется, что на станциях "Ашагы Венг" и "Надирханлы" будет вырабатываться 48 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Объем сэкономленного природного газа составит 12,5 миллионов кубометров, что позволит предотвратить выбросы в атмосферу 23 тысяч тонн углекислого газа в год. На станциях работой обеспечены 8 жителей Кяльбаджарского района.

Мощность малой гидроэлектростанции "Чайкенд" составляет 5 МВт. Это одиннадцатый по счету объект зеленой энергии, введенный в эксплуатацию "АзерЭнержи" в Кяльбаджаре. Станция снабжается водой, поступающей по деривационной трубе протяженностью 8500 метров из недавно созданного главного водозабора на одной из крупнейших и многоводных рек страны – реке Тертер. На станции, которая будет обеспечивать экологически чистой зеленой энергией около 7 тыс. человек, будут применяться "дружественные окружающей среде технологии". Наряду с цифровым включением и выключением, интеллектуальным управлением, оперативным мониторингом и анализом, станцией также можно будет управлять из Баку. Для интеграции станции в энергосистему проложена 5-километровая линия электропередачи напряжением 10 кВ. Станция интегрирована в централизованную систему SCADA энергосистемы страны. Ожидается, что станция будет вырабатывать 15 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, что позволит сэкономить 3,2 миллиона кубометров природного газа и предотвратить выбросы в атмосферу 6 тысяч тонн углекислого газа. Здесь трудоустроены 4 жителя Кяльбаджара.

21 августа президент Ильхам Алиев открыл малые гидроэлектростанции "Ашагы Венг", "Надирханлы" и "Чайкенд".

Напомним, что с вводом в эксплуатацию в Карабахе и Восточном Зангезуре еще трех гидроэлектростанций в результате работ, проводимых по указанию главы государства, число таких станций доведено до 38, а их общая мощность составила 307 МВт. Систематически строящиеся и эксплуатируемые станции уже вносят вклад в экономику, развитие зеленой энергетики и охрану окружающей среды.