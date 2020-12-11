Малосернистое судовое топливо дорожает на фоне экономического роста в Азии

Мировые нефтяные индексы выросли, поскольку надежды на более быстрое восстановление спроса после выпуска вакцин против COVID-19 компенсировали огромный рост запасов нефти в США

Глобальный бункерный индекс MABUX (состоит из ряда цен на судовое топливо 380 HSFO, 180 HSFO и MGO в основных мировых хабах) 10 декабря менялся без единой динамики. Высокосернистое топливо подорожало, низкосернистое — стало дешевле.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные hellenicshippingnews.

Стоимость метрической тонны высокосернистого судового мазута (380 HFSO) 10 декабря составила 330,49 долларов США (+0,91 доллара США). Судовой мазут с очень низким содержанием серы (VLSO) торговался по 406 долларов США (+3 доллара США). Цена низкосернистого судового газойля (MGO) опустилась до 467,62 долларов США (-4,43 доллара США).

Сравнение индекса рыночных цен на бункерное топливо (MBP) с индексом MABUX Digital Bunker Price (DBP) в четырех крупнейших хабах мира показало, что 10 декабря в Роттердаме высокосернистое 380 HSFO по-прежнему недооценено (-4 доллара США), тогда как в Сингапуре индексы MBP и DBP для 380 HSFO полностью совпали. В Фуджейре и Хьюстоне цена на 380 HSFO оставалась завышенной на 9 и 27 долларов США соответственно.

VLSFO был завышен во всех четырех выбранных бункеровочных хабах. При этом MGO LS оставался недооцененным во всех портах (в диапазоне минус 14–23 доллара США) за исключением Хьюстона (ресурс был переоценен на 8 долларов США).

Мировые нефтяные индексы выросли 10 декабря, поскольку надежды на более быстрое восстановление спроса после выпуска вакцин против COVID-19 компенсировали огромный рост запасов нефти в США.

Сегодня утренние нефтяные индексы пока не имеют твердой тенденции.

На этой неделе в Великобритании началась вакцинация. В ближайшие выходные этот процесс может стартовать в США. Канада 9 декабря одобрила свою первую вакцину и заявила, что первые прививки будут сделаны пациентам в начале следующей недели.

Ожидается, что любые положительные сдвиги в области вакцинации приведут к росту мировых цен на нефть.

Прогнозируется, что многие нефтеперерабатывающие предприятия в мире будут зажаты между низким спросом на готовую продукцию и растущими запасами, поскольку ограничения на пандемию продолжают сдерживать перемещение товаров и пассажиров. Ожидаемый в этом году теплый декабрь также угрожает спросу на готовую продукцию. В результате многие старые НПЗ могут не выжить.

Почти 10% дорогостоящих нефтеперерабатывающих заводов Европы, суммарно производящих 1,4 млн баррелей в сутки (б/с), находятся под угрозой закрытия в течение следующих трех лет, сообщает Wood Mackenzie. Кроме того, закрытие нескольких нефтеперерабатывающих заводов в США в последние месяцы привело к падению суммарных нефтеперерабатывающих мощностей до самого низкого уровня с мая 2016 года.

В то же время стало известно, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии заявил, что впервые с начала этого года все его девять установок работают на 100% мощности.

В результате теракта 9 декабря были подожжены две нефтяные скважины на небольшом нефтяном месторождении на севере Ирака, но общая добыча на месторождении мощностью 25 тыс. б/с не сократилась. Этот инцидент незначителен для мировых поставок нефти и цен на черное золото, но он подчеркивает проблемы безопасности, с которыми сталкивается Ирак — второй по значимости производитель ОПЕК после Саудовской Аравии.

Как сообщалось ранее, стоимость барреля февральской нефти Brent 11 декабря утром составила 50,30 долларов США (+0,10). Баррель январской нефти WTI торговался по 46,92 долларов США(+0,30%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 50,25 долларов США и 46,78 долларов США соответственно.