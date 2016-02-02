​Малена Мард: Реализация проекта TANAP опережает график

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Глава представительства Евросоюза в Азербайджане приняла делегацию Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy İnternational Media Group Натальей Алиевой.

Как сообщает Report со ссылкой на Caspian Energy, в ходе встречи были затронуты разносторонние темы сотрудничества в рамках Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian Energy International Media Group, возможности расширения контактов на информационном уровне.

Малена Мард высоко оценила деятельность Caspian European Club (Caspian Business Club) и проводимые Клубом мероприятия.

В ходе встречи М.Мард подчеркнула, что Южный газовый коридор (ЮГК) является приоритетом для ЕС. "Мы надеемся получить азербайджанский газ в 2020 году. Более того, по имеющийся информации, реализация проекта TANAP опережает график", - подчеркнула она.

М.Мард отметила высокий потенциал сотрудничества европейских компаний с азербайджанскими. По ее словам, у Азербайджана с ЕС очень близкие и тесные отношения, которые развиваются из года в год. Кроме того, подчеркнула она, ЕС является крупным инвестором в Азербайджане.

Малена Мард заявила, что ЕС поддерживает, проводимые президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым реформы, а также работу в направлении диверсификации экономики страны и с интересом следит за развитием в приватизации. В этом отношении европейские компании могут сыграть большую роль, отметила посол. По ее словам, европейские компании осуществляют свою деятельность здесь, чтобы продемонстрировать свой опыт, который Азербайджан смог бы использовать на практике.

Она также сказала, что ЕС сотрудничает с министерством культуры и туризма Азербайджана и предоставляет свои рекомендации по конкретным направлениям развития туризма. Кроме того, отметила М.Мард, у ЕС имеется совместный проект с Госкомитетом по статистике, который также способствует экономическим реформам.

Посол обозначила большой потенциал сотрудничества в сельском хозяйстве, вывода высококачественной продукции на европейский рынок. Тесная работа в этом направлении ведется с министерством сельского хозяйства. "У Азербайджана есть высококачественные продукты, но стоит ускорить работу по развитию системы дистрибьюторства", - отметила она.

В завершение встречи Мален Мард дала эксклюзивное интервью Caspian Energy. В ходе интервью она затронула возможности развития двусторонних отношений, наращивания экономического и инвестиционного сотрудничества, рассказала о перспективах развития энергетического рынка, затронула также вопросы развития туристического сектора и энергетического сотрудничества.