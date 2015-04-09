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    Малена Мард: Южный коридор является приоритетом для ЕС

    Этот проект принесет пользу Азербайджану и региону

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Проект Южного газового коридора является приоритетом для Европейского союза. Об этом, как сообщает Report, заявила журналистам глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

    Она отметила важность данного проекта с точки зрения диверсификации поставок энергоресурсов в Европу: "Мы заинтересованы в диверсификации поставок ресурсов из Российской Федерации, поэтому такой проект как Южный газовый коридор является крайне важным для ЕС".

    М. Мард подчеркнула, что реализация проекта Южного коридора принесет пользу и самому Азербайджану, а также "потенциально и странам региона".

    Глава представительства отметила, что ЕС и Азербайджан продолжит работу не только в энергетической сфере, но и по ряду других областей, таких как туризм, развитие  малого и среднего предпринимательства и другие.

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