Малена Мард: Южный коридор является приоритетом для ЕС

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Проект Южного газового коридора является приоритетом для Европейского союза. Об этом, как сообщает Report, заявила журналистам глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Она отметила важность данного проекта с точки зрения диверсификации поставок энергоресурсов в Европу: "Мы заинтересованы в диверсификации поставок ресурсов из Российской Федерации, поэтому такой проект как Южный газовый коридор является крайне важным для ЕС".

М. Мард подчеркнула, что реализация проекта Южного коридора принесет пользу и самому Азербайджану, а также "потенциально и странам региона".

Глава представительства отметила, что ЕС и Азербайджан продолжит работу не только в энергетической сфере, но и по ряду других областей, таких как туризм, развитие малого и среднего предпринимательства и другие.