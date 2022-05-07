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Макрон назначит нового главу кабмина не ранее 14 мая

Макрон назначит нового главу кабмина не ранее 14 мая Президент Франции Эмманюэль Макрон, переизбранный на этот пост в апреле, планирует назначить нового премьер-министра страны не ранее 14 мая.
Энергетика
7 мая 2022 г. 15:48
Макрон назначит нового главу кабмина не ранее 14 мая

Президент Франции Эмманюэль Макрон, переизбранный на этот пост в апреле, планирует назначить нового премьер-министра страны не ранее 14 мая.

Как передает Report , об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник во властных структурах.

На состоявшейся в субботу инаугурации главы государства присутствовали члены нынешнего кабинета министров во главе с премьер-министром Жаном Кастексом. "Первый мандат президента республики истекает в ночь на 14 мая, и правительство Кастекса выполняет свои обязанности вплоть до этого момента", - пояснил собеседник агентства.

Ранее Кастекс заявил, что намерен сложить свои полномочия непосредственно после окончания президентских выборов, состоявшихся 24 апреля. Однако в связи с уточнением, сделанным Елисейским дворцом, он отложил запланированный ранее прощальный обед со своими министрами.

Президент неоднократно заявлял, что хотел бы видеть на посту премьер-министра женщину. За всю историю Французской Республики, ее правительство лишь однажды возглавляла женщина: представительница Соцпартии Эдит Крессон руководила кабинетом министров с мая 1991 года по апрель 1992 года.

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