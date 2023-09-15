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Макрон: Мятежники в Нигере мешают поставкам продуктов для посольства Франции

Макрон: Мятежники в Нигере мешают поставкам продуктов для посольства Франции Посольство Франции в Нигере не получает продукты из-за действий мятежников, дипломаты вынуждены питаться военными пайками.
Энергетика
15 сентября 2023 г. 16:58
Макрон: Мятежники в Нигере мешают поставкам продуктов для посольства Франции

Посольство Франции в Нигере не получает продукты из-за действий мятежников, дипломаты вынуждены питаться военными пайками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В Нигере наш посол и члены дипмиссии удерживаются в заложниках в посольстве Франции. Им не дают получать продукты питания, они питаются военными пайками", - сказал он.

В то же время Макрон не дал прямого ответа на вопрос о том, собирается ли Париж из соображений безопасности эвакуировать "заложников". Он лишь отметил, что сотрудники посольства остаются в Нигере, "потому что Франция поддерживает демократию", и заявил, что "сделает все, о чем договорится с законно избранным президентом Мохамедом Базумом", который также "удерживается в заложниках".

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что мятежники в Нигере не пропускают к послу Франции Сильвену Итте дипломатических представителей Евросоюза и Испании. Позже неназванный источник телеканала заявил, что захватившие власть в Нигере мятежники не позволят послу Франции видеться с кем-либо, кроме сотрудников французского посольства. По словам источника, для новых властей Нигера Сильвен Итте является не послом своей страны, а "персоной нон грата".

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Версия на английском языке Macron: Rioters in Niger interfering with food supplies to French Embassy

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