​Македония поставила условие в связи с реализацией "Турецкого потока"

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Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В реализации проекта "Турецкий поток" возникли проблемы. Так, вчера Македония заявила, что прокладка газопровода через ее территорию станет возможна только после достижения соглашения между Россией и Евросоюзом (ЕС).

Как передает Report, о намерении поставить македонскую ветку трубопровода в зависимость от Брюсселя накануне заявил премьер-министр страны Никола Груевский в интервью македонскому изданию "Курир".

Поскольку трубопровод никак не может обойти территорию Македонии, не исключено, что сухопутная его часть так и не выйдет за пределы Турции. Алексей Гривач из Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) заявил, что теоретически Россия сможет обойтись без Македонии, если проложит трубу из Греции сразу в южную Италию. Формально газопровод не подпадет под санкции ЕС, однако процесс выдачи разрешения может затянуться.

Тем не менее, отказ России от транзита через Украину к 2020 году возможен. Если через Черное море будут проложены две линии мощностью 32 млрд. кубометров в год, половину заберет Турция, остальной газ может быть доставлен в Грецию и Болгарию. Это проект с минимальными требованиями по дополнительной инфраструктуре.

Отметим, что Болгария возражала против прокладки через территорию страны "Южного потока" из-за расхождения позиций между Россией и ЕС. В итоге Газпром отказался от проекта.