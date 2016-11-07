Македония направила обращение о присоединении к проекту TAP

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Македония заинтересована в участии в проекте Трансадриатического газопровода (TAP), призванном транспортировать азербайджанский газ в Европу. Как сообщает Report со ссылкой на BNE Intellinews, об этом заявили в Энергетических ресурсах Македонии (MER), государственной компании, которая разрабатывает проект газификации Македонии.

"Этот и другие потенциальные новые газовые проекты позволят Македонии, которая в настоящее время получает природный газ из Болгарии, диверсифицировать источники природного газа. Мы направили запрос на присоединение к проекту ТАР, и рассчитываем получить положительный ответ в ближайшее время", - заявили в компании.

Идея присоединения TAP возникла после того, как MER и оператор газораспределительной системы Греции – DESFA подписали меморандум о взаимопонимании о строительстве интерконнектора между двумя странами, который предположительно свяжет Македонию с проектом TAP и Турецким потоком.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820 м).

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.