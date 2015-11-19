​Майкл Лалли: США поддерживает страны и компании, принимающие участие в проекте TAP

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Проект строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) является важнейшей частью Южного газового коридора и США поддерживает страны и компании, принимающие участие в строительстве этого трубопровода.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель помощника секретаря Департамента торговли США Майкл Лалли, отвечая на вопрос о возможности переговоров США с Грецией по ускорению реализации проекта TAP.

"Мне не хотелось бы делать заявления от имени Государственной нефтяной компании Азербайджана и других участников проекта. Я не могу сказать, что мы проводим постоянные встречи с участниками проекта из-за того, что придаем большое значение проекту TAP, но мы поддерживаем реализацию проекта", - добавил М.Лалли.