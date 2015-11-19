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    ​Майкл Лалли: США поддерживает страны и компании, принимающие участие в проекте TAP

    Представитель Департамента торговли США: TAP является важнейшей частью Южного газового коридора

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Проект строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) является важнейшей частью Южного газового коридора и США поддерживает страны и компании, принимающие участие в строительстве этого трубопровода.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель помощника секретаря Департамента торговли США Майкл Лалли, отвечая на вопрос о возможности переговоров США с Грецией по ускорению реализации проекта TAP.

    "Мне не хотелось бы делать заявления от имени Государственной нефтяной компании Азербайджана и других участников проекта. Я не могу сказать, что мы проводим постоянные встречи с участниками проекта из-за того, что придаем большое значение проекту TAP, но мы поддерживаем реализацию проекта", - добавил М.Лалли. 

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