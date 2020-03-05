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Махир Мамедов: SOCAR вносит большой вклад в энергобезопасность Грузии

​Махир Мамедов: SOCAR вносит большой вклад в энергобезопасность Грузии

© Report

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) на рынке Грузии с 2006 года и вносит большой вклад в энергетическую безопасность страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщил журналистам генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.

По словам Мамедова, азербайджано-грузинские отношения имеют успешную историю: "Эти отношения в первую очередь основаны на дружественных и братских отношениях между государствами и народами. Экономические, социальные и культурные связи между Азербайджаном и Грузией сильны. Надеюсь, что эти отношения будут укрепляться с каждым днем. Я верю, что сегодняшний бизнес-форум внесет вклад в развитие деловых связей между странами".

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