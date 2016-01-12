​Махир Мамедов: Продолжительных проблем в обеспечении газом Грузии нет

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Продолжительных проблем в обеспечении газом Грузии нет. Об этом Report сообщил генеральный директор дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.

М.Мамедов отметил, что газоснабжение Азербайджаном грузинской стороны ведется в плановом порядке: "В последнее время из-за возникшей необходимости увеличены объемы и давление. Однако в работе газопроводов иногда возникают технические проблемы. Например, 2-3 дня назад возникла проблема на газопроводе диаметром 800 мм с грузинской стороны. Грузия была вынуждена временно перейти с одной линии на другую. Подобное иногда происходит и является обычным явлением. Проблемы незамедлительно устраняются как с нашей, так и с грузинской стороны. Можно сказать, что ни в Грузии, ни в Азербайджане не возникает продолжительных проблем".

Он отметил, что по принадлежащим SOCAR магистральным газопроводам, проложенным из Газаха в Грузию, в соседнюю страну транспортируется 6,2-6,3 млн. кубометров газа в сутки: "Помимо этого, по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский трубопровод) ежесуточно транспортируется 2,8-3 млн. кубометров газа "Шахдениз-1". Определенный объем газа Грузия получает за транзит российского газа в Армению по трубопроводу "Север-Юг".

По словам М.Мамедова, спрос на газ в Грузии колеблется в пределах 10,5-10,6, иногда 11 млн. кубометров.

Отметим, что генеральный директор Нефтегазовой корпорации Грузии Давид Твалабеишвили заявил, что в ряде случаев SOCAR не обеспечивает беспрерывную подачу газа в Грузию, возникают перебои в газоснабжении.