Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов

Подписанный между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия для реализации проекта транспортировки зеленой энергии от Каспия в Европу способствует повышению региональной и даже глобальной

Реализация проекта транспортировки зеленой энергии с Каспийского региона в Европу, для чего между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией создадут совместное предприятие, будет способствовать повышению региональной и даже глобальной энергетической безопасности.

Об этом заявил Report румынский эксперт, аналитик, директор Smartlink Communications Раду Магдин.

"Поскольку совместное предприятие нацелено на поставку зеленой электроэнергии по подводному кабелю, соединяющему Азербайджан через Грузию с Румынией и Венгрией, этот проект согласуется с широкой стратегией ЕС, которая направлена ​​на создание более устойчивых связей между Европой и другими регионами", - сказал он.

По его словам, Азербайджан, как основной участник этой инициативы, может укрепить свою роль в качестве ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергетики и повышению устойчивости в Европе.

"Одним из наиболее заметных аспектов этого проекта является его вклад в обеспечение устойчивых энергетических и альтернативных энергомаршрутов для Азербайджана", - сказал он и добавил, что это позволяет Азербайджану расширить свою роль поставщика электроэнергии и способствует большей интеграции между Каспийским регионом, Черным морем и странами-членами ЕС.

"Эта интеграция имеет решающее значение для снижения зависимости ЕС от одного источника или поставщика энергии", - сказал он.

По мнению Магдина, "новая инициатива является не только коридором для обеспечения энергетической устойчивости, но и инвестицией доверия к Азербайджану с точки зрения содействия более широкой европейской устойчивости и диверсификации поставок энергоносителей". "Эти взаимовыгодные отношения укрепляют столь необходимую интеграцию,"- отметил он.

В целом, как отмечает эксперт, проект транспортировки зеленой энергии является беспроигрышным как для Азербайджана, так и для ЕС.