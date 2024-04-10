МАГАТЭ проведет заседание по ситуации на ЗАЭС по запросу России и Украины

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 11 апреля проведет заседание в штаб-квартире в Вене по ситуации на Запорожской АЭС.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 11 апреля проведет заседание в штаб-квартире в Вене по ситуации на Запорожской АЭС.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Заседание созывается председателем Правления на основании двух отдельных писем, адресованных ему в хронологическом порядке Российской Федерацией и Украиной с просьбой о созыве заседания Правления",- говорится в сообщении МАГАТЭ. Заседание будет закрыто для прессы.

Отметим, что с 5 по 9 апреля Запорожская АЭС подверглась атакам беспилотников. Под удары попали район грузового порта и азотно-кислородной станции, столовая, купол шестого энергоблока и учебный центр ЗАЭС.