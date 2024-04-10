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МАГАТЭ проведет заседание по ситуации на ЗАЭС по запросу России и Украины

МАГАТЭ проведет заседание по ситуации на ЗАЭС по запросу России и Украины Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 11 апреля проведет заседание в штаб-квартире в Вене по ситуации на Запорожской АЭС.
Энергетика
10 апреля 2024 г. 09:25
МАГАТЭ проведет заседание по ситуации на ЗАЭС по запросу России и Украины

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 11 апреля проведет заседание в штаб-квартире в Вене по ситуации на Запорожской АЭС.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Заседание созывается председателем Правления на основании двух отдельных писем, адресованных ему в хронологическом порядке Российской Федерацией и Украиной с просьбой о созыве заседания Правления",- говорится в сообщении МАГАТЭ. Заседание будет закрыто для прессы.

Отметим, что с 5 по 9 апреля Запорожская АЭС подверглась атакам беспилотников. Под удары попали район грузового порта и азотно-кислородной станции, столовая, купол шестого энергоблока и учебный центр ЗАЭС.

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Версия на английском языке IAEA to hold meeting about situation at Zaporizhzhia NPP
Версия на азербайджанском языке AEBA Rusiya və Ukraynanın müraciəti ilə Zaporojye AES-dəki vəziyyətlə bağlı iclas keçirəcək

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