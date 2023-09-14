Maersk представила первое судно на биотопливе

Крупнейший в мире морской грузоперевозчик датская компания Maersk представила свое первое судно, работающее на биотопливе. У него два двигателя: один работает на дизельном топливе, второй - на метаноле.

Крупнейший в мире морской грузоперевозчик датская компания Maersk представила свое первое судно, работающее на биотопливе. У него два двигателя: один работает на дизельном топливе, второй - на метаноле.

Как передает Report, в Maersk заявляют, что при движении на таком топливе судно выделяет в день на 100 т углекислого газа меньше, чем при обычном дизельном. Вчера судно совершило свой первый выход в море в районе Копенгагена.

Maersk заказала судно в 2021 году. По словам гендиректора компании Винсента Клерка, тогда оно было первым судном такого рода. С тех пор разные компании уже заказали 125 подобных судов. У самой Maersk к 2024 году должно быть уже 25 таких судов. Компания также уже подписала 9 соглашений с производителями "зеленого" метанола, чтобы стимулировать его поставки.

Ранее Maersk заявляла, что планирует достичь углеродной нейтральности к 2040 году.