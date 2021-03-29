Maersk ожидает изменения глобальных цепочек поставок

Блокирование Суэцкого канала ускорит этот процесс

Крупные компании уже вносят коррективы в глобальные цепочки поставок из-за пандемии COVID-19, и блокирование Суэцкого канала ускорит этот процесс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Сорен Скоу, глава датской судоходной компании Maersk, лидера мировых контейнерных перевозок.

Ведущие компании мира увеличивают, по словам С.Скоу, число поставщиков, чтобы не оказаться на мели из-за одного из них. "Мы переходим от системы поставок "точно в срок" к доставке "на всякий случай" для создания больших запасов, чтобы избежать сбоев. Этот инцидент (в Суэцком канале) заставит людей задуматься об [изменении] цепочек поставок", - цитирует в понедельник главу Maersk британская газета Financial Times .

"Хорошо, когда это [поставки в срок] работает, но если не получается, то вы теряете продажи", - подчеркнул Скоу. "Экономия средств при своевременных поставках не может перевесить негативные последствия потери продаж", - констатирует он.

Напомним, что из-за севшего на мель и перегородившего одну из наиболее загруженных водных магистралей мира контейнеровоза Ever Given Maersk уже перенаправила 15 судов от Суэца по значительно более протяженному маршруту вокруг Африки. Это увеличивает на 10 суток время их перехода до порта назначения. Кроме того, Maersk, которая перевозит товары для многих крупнейших мировых компаний, таких как H&M, Nike и Unilever, рассматривает возможность использования авиаперевозок для доставки важнейших компонентов клиентам.