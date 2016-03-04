Мадуро: Соглашение между нефтедобывающими странами помогло остановить падение цен

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что благодаря достигнутой договоренности между нефтедобывающими странами об ограничении уровня добычи на уровне января, удалось достигнуть приостановки снижения цен на нефть, сообщает Report со ссылкой на "Газета.Ru".

"Падение остановилось и начался небольшой рост", — заявил Мадуро.

Также он заявил о том, что в ближайшие дни состоится встреча между нефтедобывающими странами, которые как входят в ОПЕК, так и нет.

На этой встрече "будет обсуждаться достижение компромисса с целью заморозить производство, как минимум, до июня этого года".

Отмечается, что идея заморозить уровень производства нефти поддерживается Россией, Венесуэлой, Катаром и Саудовской Аравией.

Ранее появилась информация, что встреча нефтедобывающих стран может пройти 20 марта в России.