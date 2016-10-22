Мадуро предлагает выработать формулу стабилизации цены нефти на 10 лет

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в пятницу с визитом в Азербайджан, предлагает выработать новую формулу стабилизации цены нефти сроком на 10 лет, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы работаем над новой формулой для обеспечения стабильности и новым механизмом определения цен наших природных ресурсов на ближайшие 10 лет, когда будет стабильность и можно будет предвидеть уровень производства, рынка и цен", — приводит канал VTV заявление Мадуро в Баку.

По его словам, речь идет сначала о стабилизации рынка нефти в течение ближайших шести месяцев, а затем о выработке нового механизма определения нефтяных цен и формулы их стабилизации на десятилетие.

Глава Венесуэлы сообщил, что именно в рамках своего турне планирует заключить новые соглашения по стабилизации мировых цен не нефть.

"Эта поездка имеет главной целью заключить соглашения, чтобы окончательно стабилизировать нефтяной рынок, это очень важно для нашей страны и для мировых финансов и экономики", — приводит заявление Мадуро портал Noticias24.

После Азербайджана Мадуро планирует отправиться в Иран, Катар и Саудовскую Аравию. В Баку он также планирует подписать ряд двусторонних соглашений с Азербайджаном, в том числе о стратегическом альянсе между Венесуэлой и Азербайджаном в части производства хлопка.