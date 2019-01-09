Мадуро обсуждает с генсеком ОПЕК стабилизацию рынка нефти

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро встречается во вторник вечером с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, прибывшим в Каракас для участия в намеченной на 10 января инаугурации Мадуро в качестве главы государства до 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, кадры встречи Мадуро с Баркиндо размещены в микроблоге венесуэльского лидера в Twitter.

Как сообщил в свою очередь министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо, целью встречи Мадуро и Баркиндо является обсуждение работы Венесуэлы на посту президента конференции ОПЕК в 2019 году.

Именно Кеведо сменил министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи на посту президента конференции ОПЕК с 1 января 2019 года.