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    Мадуро обсуждает с генсеком ОПЕК стабилизацию рынка нефти

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро встречается во вторник вечером с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, прибывшим в Каракас для участия в намеченной на 10 января инаугурации Мадуро в качестве главы государства до 2025 года.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, кадры встречи Мадуро с Баркиндо размещены в микроблоге венесуэльского лидера в Twitter.

    Как сообщил в свою очередь министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо, целью встречи Мадуро и Баркиндо является обсуждение работы Венесуэлы на посту президента конференции ОПЕК в 2019 году.

    Именно Кеведо сменил министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи на посту президента конференции ОПЕК с 1 января 2019 года.

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