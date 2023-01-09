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Мадуро назначил нового главу нефтегазовой PDVSA

Мадуро назначил нового главу нефтегазовой PDVSA Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил Педро Рафаэля Теллечеа на пост главы государственной нефтегазовой компании PDVSA.
Энергетика
9 января 2023 г. 15:11
Мадуро назначил нового главу нефтегазовой PDVSA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил Педро Рафаэля Теллечеа на пост главы государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее PDVSA возглавлял Асдрубаль Чавес.

C 2019 года Теллечеа руководит венесуэльской нефтехимической компанией Pequiven (входит в PDVSA), в 2022 году участвовал в возвращении контроля над колумбийским заводом по производству удобрений Monomeros (с 2019 года предприятие было под контролем венесуэльской оппозиции). Ранее он был гендиректором совместного предприятия по производству метанола Methanol de Oriente и президентом Venezuelan Aluminum Industry C.A.

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Версия на английском языке Maduro appoints Tellechea as PDVSA leader

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