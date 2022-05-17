Made in Russia представит отечественные разработки для ТЭК на выставке в Баку

1 июня 2022 года в Баку откроется 27-я Международная выставка и конференция «Нефть и Газ Каспия» (Caspian Oil Gas). На масштабной экспозиции Made in Russia будут представлены флагманские разработки и технологии в сфере топливно-энергетического комплекса о

1 июня 2022 года в Баку откроется 27-я Международная выставка и конференция «Нефть и Газ Каспия» (Caspian Oil& Gas). На масштабной экспозиции Made in Russia будут представлены флагманские разработки и технологии в сфере топливно-энергетического комплекса от 21 отечественной компании.

Как передает Report, в этом году площадь экспозиции Made in Russia составит 575 кв. метров. На ней участники смогут познакомиться с разработками, получившими высокую оценку российских и международных нефтегазовых предприятий.

В частности, будет представлен комплекс услуг и продукции от производителя оборудования для нефтегазохимической отрасли с максимальной степенью локализации. Среди экспонентов также производитель высокоэффективного бурового и нефтегазового оборудования, разработчик и производитель микроэлектронных преобразователей избыточного давления и силы и многие другие.

Выставка «Нефть и Газ Каспия» будет открыта до 3 июня. Помимо презентаций в павильоне Made in Russiaпройдут свыше 100 встреч представителей российских и зарубежных компаний в формате B2B и переговоры о потенциальном сотрудничестве.

Made in Russia — это национальный бренд, направленный на повышение узнаваемости и расширение аудитории отечественных товаров, услуг, проектов и производителей как на внутреннем, так и на международном рынках. Именно под брендом Made in Russia на Международной выставке Caspian Oil & Gas топовые российские компании представят свои технологии и разработки оборудования для нефтегазовой промышленности.

Международная выставка Caspian Oil & Gas — это крупнейшее ежегодное событие, на котором встречаются ведущие мировые производители, поставщики и потребители нефти, газа и энергетики, а также исследователи, руководители министерств и ведомств. В списке участников выставки и конференции числятся ведущие компании нефтяного и энергетического сектора мира. Последний раз выставка «Нефть и Газ Каспия» прошла в 2019 году, ее посетили представители 34 государств – в общей сложности 5 313 человек. Россия традиционно занимает первые позиции в рейтинге по количеству участников в Caspian Oil & Gas, за ней идут Иран, Турция и ОАЭ. В 2022 году цикл деловых мероприятий пройдет с 1 по 3 июня в Баку.