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М.Гасымов: Азербайджан - надежный поставщик традиционных энергоресурсов

М.Гасымов: Азербайджан - надежный поставщик традиционных энергоресурсов Азербайджан продолжает оставаться надежным партнером по поставке традиционных энергоресурсов на мировые рынки.
Энергетика
3 ноября 2023 г. 12:42
М.Гасымов: Азербайджан - надежный поставщик традиционных энергоресурсов

Азербайджан продолжает оставаться надежным партнером по поставке традиционных энергоресурсов на мировые рынки.

Как сообщает Report, об этом глава отдела анализа и стратегических исследований МИД Азербайджана Махур Гасымов сказал на симпозиуме “Третья годовщина Великой Победы: вызовы и перспективы постконфликтного периода”.

Он также отметил, что Азербайджан эффективно сотрудничает со своими партнерами в развитии транспортных коридоров.

"В энергетическом секторе происходят значительные преобразования. Это, с одной стороны, показатель преемственности и адаптивности внешней политики Азербайджана. Страна продолжает оставаться надежным поставщиком традиционных энергоресурсов. В то же время последовательно растет его роль в поставках зеленой энергии. В прошлом году в Бухаресте было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии",- сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Mahur Qasımov: “Azərbaycan ənənəvi enerji resurslarının etibarlı təchizatçısıdır”

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