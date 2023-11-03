М.Гасымов: Азербайджан - надежный поставщик традиционных энергоресурсов

Азербайджан продолжает оставаться надежным партнером по поставке традиционных энергоресурсов на мировые рынки.

Азербайджан продолжает оставаться надежным партнером по поставке традиционных энергоресурсов на мировые рынки.

Как сообщает Report, об этом глава отдела анализа и стратегических исследований МИД Азербайджана Махур Гасымов сказал на симпозиуме “Третья годовщина Великой Победы: вызовы и перспективы постконфликтного периода”.

Он также отметил, что Азербайджан эффективно сотрудничает со своими партнерами в развитии транспортных коридоров.

"В энергетическом секторе происходят значительные преобразования. Это, с одной стороны, показатель преемственности и адаптивности внешней политики Азербайджана. Страна продолжает оставаться надежным поставщиком традиционных энергоресурсов. В то же время последовательно растет его роль в поставках зеленой энергии. В прошлом году в Бухаресте было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии",- сказал он.