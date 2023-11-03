М.Гасымов: Азербайджан - надежный поставщик традиционных энергоресурсов

Азербайджан продолжает оставаться надежным партнером по поставке традиционных энергоресурсов на мировые рынки.
Как сообщает Report, об этом глава отдела анализа и стратегических исследований МИД Азербайджана Махур Гасымов сказал на симпозиуме “Третья годовщина Великой Победы: вызовы и перспективы постконфликтного периода”.
Он также отметил, что Азербайджан эффективно сотрудничает со своими партнерами в развитии транспортных коридоров.
"В энергетическом секторе происходят значительные преобразования. Это, с одной стороны, показатель преемственности и адаптивности внешней политики Азербайджана. Страна продолжает оставаться надежным поставщиком традиционных энергоресурсов. В то же время последовательно растет его роль в поставках зеленой энергии. В прошлом году в Бухаресте было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии",- сказал он.