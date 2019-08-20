"Лукойл" завершил программу buy back

"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, всего в ходе программы было выкуплено 4,96% акций на общую сумму 3 млрд долларов, говорится в сообщении компании.

"C начала действия программы обратного выкупа Lukoil Securities Limited (100-процентное дочернее общество компании) в совокупности приобрело на регулируемых торговых площадках 13 млн 506 тыс. 650 обыкновенных акций и 23 млн 696 тыс. 806 депозитарных расписок на сумму 3 млрд долларов, - отмечается в сообщении. - Приобретенные ценные бумаги составляют 4,96% уставного капитала компании".

"Лукойл" - вертикально-интегрированная нефтегазовая компания, созданная в 1991 году. Основные добывающие активы компании расположены в России. "Лукойл" обладает полным производственным циклом, включающим геологоразведку, добычу и переработку нефти и газа, производство нефтехимической продукции и масел, производство электроэнергии, торговлю и сбыт. Акции компании котируются в России на Московской бирже, депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже.