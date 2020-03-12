"Лукойл" стал третьим по капитализации, обогнав «Роснефть»

Нефтяная компания "Лукойл" поднялась на 3-е место в России по уровню рыночной капитализации, обогнав «Роснефть».

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", по данным Московской биржи на 11:32, капитализация "Лукойла" составляет 3,239 трлн руб., «Роснефти» — 3,139 трлн руб.

Объем капитализации "Лукойла" растет на корпоративных новостях о поддержании стоимости акций и размер дивидендов за счет займов. Акции компании с начала торгов упали на 5,14%. Бумаги «Роснефти» обрушились сильнее — на 6,34%.

Топ-5 компаний по объему капитализации: