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"Лукойл" стал третьим по капитализации, обогнав Роснефть

"Лукойл" стал третьим по капитализации, обогнав «Роснефть»

Нефтяная компания "Лукойл" поднялась на 3-е место в России по уровню рыночной капитализации, обогнав «Роснефть». 

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", по данным Московской биржи на 11:32, капитализация "Лукойла" составляет 3,239 трлн руб., «Роснефти» — 3,139 трлн руб.

Объем капитализации "Лукойла" растет на корпоративных новостях о поддержании стоимости акций и размер дивидендов за счет займов. Акции компании с начала торгов упали на 5,14%. Бумаги «Роснефти» обрушились сильнее — на 6,34%.

Топ-5 компаний по объему капитализации:

  1. «Газпром»— 3, 932 трлн рублей (свыше 55 млрд долларов США);
  2. Сбербанк — 3,926 трлн рублей (54,9 млрд долларов США);
  3. ЛУКОЙЛ — 3, 227 трлн рублей (45,15 млрд долларов США);
  4. «Роснефть» — 3,115 трлн рублей (43,6 млрд долларов США);
  5. «Норникель» — 2,984 трлн рублей (41,75 млрд долларов США)
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