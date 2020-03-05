ЛУКОЙЛ сменит председателя совета директоров впервые за 20 лет

Совет директоров ПАО ЛУКОЙЛ на годовом собрании акционеров определил список кандидатов в совет директоров компании.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", в список не вошел действующий председатель совета директоров Валерий Грайфер. Он возглавлял совет с 2000 года.

Грайферу в ноябре исполнилось 90 лет. С 1985 по 1992 годы был замминистра нефтяной промышленности СССР – начальником главного тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности. В состав совета директоров ЛУКОЙЛа входит с 1996 года.

В список кандидатов в совет директоров ЛУКОЙЛа вошли: