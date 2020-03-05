ЛУКОЙЛ сменит председателя совета директоров впервые за 20 лет

Совет директоров ПАО ЛУКОЙЛ на годовом собрании акционеров определил список кандидатов в совет директоров компании.
Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", в список не вошел действующий председатель совета директоров Валерий Грайфер. Он возглавлял совет с 2000 года.
Грайферу в ноябре исполнилось 90 лет. С 1985 по 1992 годы был замминистра нефтяной промышленности СССР – начальником главного тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности. В состав совета директоров ЛУКОЙЛа входит с 1996 года.
В список кандидатов в совет директоров ЛУКОЙЛа вошли:
- президент компании Вагит Алекперов,
- ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев,
- член Американо-Российского Делового Совета (АРДС), президент TTG Global LLC Тоби Гати,
- первый вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов,
- председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты Роджер Маннингс,
- пезидент ООО «Матрикс Эдвайзорс» Павел Теплухин,
- вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун,
- член совета директоров ЛУКОЙЛа Любовь Хоба,
- председатель ревизионной комиссии АО «МСП Банк» Сергей Шаталов,
- член наблюдательного совета RWE AG Вольфганг Шюссель,
- генеральный директор ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» Николай Николаев.