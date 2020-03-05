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ЛУКОЙЛ сменит председателя совета директоров впервые за 20 лет

ЛУКОЙЛ сменит председателя совета директоров впервые за 20 лет

Совет директоров ПАО ЛУКОЙЛ на годовом собрании акционеров определил список кандидатов в совет директоров компании. 

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", в список не вошел действующий председатель совета директоров Валерий Грайфер. Он возглавлял совет с 2000 года.

Грайферу в ноябре исполнилось 90 лет. С 1985 по 1992 годы был замминистра нефтяной промышленности СССР – начальником главного тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности. В состав совета директоров ЛУКОЙЛа входит с 1996 года.

В список кандидатов в совет директоров ЛУКОЙЛа вошли:

  • президент компании Вагит Алекперов,
  • ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев,
  • член Американо-Российского Делового Совета (АРДС), президент TTG Global LLC Тоби Гати,
  • первый вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов,
  • председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты Роджер Маннингс,
  • пезидент ООО «Матрикс Эдвайзорс» Павел Теплухин,
  • вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун,
  • член совета директоров ЛУКОЙЛа Любовь Хоба,
  • председатель ревизионной комиссии АО «МСП Банк» Сергей Шаталов,
  • член наблюдательного совета RWE AG Вольфганг Шюссель,
  • генеральный директор ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» Николай Николаев.
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