"Лукойл" огласил прогноз цены на нефть на ближайшие 1,5-2 года

Компания "Лукойл" ожидает, что цена нефти превысит 50 долларов США за баррель в ближайшие 1,5-2 года.

Как передает Report, об этом сообщил первый вице-президент по экономике и финансам компании Александр Матыцын в ходе телефонной конференции.

"Наши ожидания по восстановлению цен на нефть находятся ближе к нижней границе диапазона аналитических прогнозов, что в первую очередь связано с традиционно консервативным подходом к планированию. Мы не видим причин для изменения нашего стратегического ценового ориентира, который составляет 50 долларов США за баррель, и ожидаем, что цена превысит этот уровень на горизонте 1,5-2 лет", - сказал он.

Также Матыцын сообщил, что "Лукойл" оптимизировал программу капитальных затрат на 2020 год до 450-500 млрд рублей на фоне кризиса на рынке нефти, прежде планировалось направить на эти цели 550 млрд рублей. "Мы оптимизировали наши капитальные затраты на 2020 год без учета проекта "Западная Курна - 2" в Ираке. Теперь они находятся в коридоре 450-500 млрд рублей", - сказал он. При этом Матыцын отметил, что компания готова возобновить инвестиции в некоторые проекты в зависимости от конъюнктуры.

В марте вице-президент компании Павел Жданов в ходе телефонной конференции говорил, что "Лукойл" постарается уложиться в заявленный на 2020 год объем капитальных затрат в 550 млрд рублей при снижении курса национальной валюты.