"Лукойл" хочет получить доступ к трем шельфовым участкам в Каспийском море

Нефтедобывающая компания "Лукойл" хочет расширить свою ресурсную базу в России за счет участков на Каспии.

Как передает Report, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на копию письма.

Глава и основной владелец нефтекомпании Вагит Алекперов попросил президента РФ Владимира Путин предоставить дополнительно три неразведанных участка на шельфе Каспийского моря. В этом районе "Лукойл" уже разрабатывает месторождения имени Филановского и Корчагина, на которых добывает около 7 млн тонн нефти в год. Эксперты отмечают, что для компании очень важным является вопрос возобновления ресурсной базы в долгосрочной перспективе.

Глава "Лукойл"а просит предоставить компании три участка недр в западной части российского сектора Каспийского моря для геологического изучения. Речь идет об участках Тюлений-1, Тюлений-2, Тюлений-3 в районе острова Тюлений. В.Алекперов в своем письме подчеркивает, что дочерняя структура "Лукойл"а ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть" «испытывает дефицит в новых геологоразведочных проектах».

Для получения этих участков Вагит Алекперов предлагает воспользоваться заявительным принципом, который был введен Минприроды в 2016 году. Суть в том, что после обращения недропользователя Минприроды может лицензировать желаемую площадь и предоставить ее для геологического изучения без торгов при условии, если на такие участки нет других претендентов. В документе глава "Лукойл"а напоминает о том, что с 1995 года компания пробурила 26 поисково-разведочных скважин на Каспии и по итогам разведки открыла месторождения Хвалынское, 170 км, имени Корчагина, Филановского, Кувыкина, Грайфера с запасами более 1 млрд тонн условного топлива.

Накопленные инвестиции "Лукойл"а в проекты каспийского шельфа к 2019 году составили 381,5 млрд рублей, пишет Вагит Алекперов, в ближайшие три года "Лукойл" планирует пробурить четыре поисковые скважины и выполнить 3D-сейсмику в 3 тыс. квадратных километров. В настоящее время "Лукойл" ведет разработку только на месторождениях Корчагина и Филановского (добыча — около 7 млн тонн в год) в российском секторе Каспия.