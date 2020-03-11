Вагит Алекперов: "Лукойл" за пять лет стал устойчивее к ценовым колебаниям

"Лукойл" готов к периоду волатильности и низких цен на нефть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе телеконференции с инвесторами сообщил президент компании Вагит Алекперов.

"Лукойл" сегодня готов к ценовым колебаниям еще лучше, чем пять лет назад, и способен успешно преодолеть ценовой кризис. Падение цен происходит не впервые, мы привыкли работать в условиях высокой волатильности. При этом мы сохраняли свободный денежный поток, уверенно развивали бизнес", - сказал он.

Чистый долг компании "близок к нулю", сказал Алекперов. "Сегодня мы еще лучше подготовлены к периоду низких цен", - заключил глава компании.

Вице-президент компании Павел Жданов в ходе телефонной конференции сообщил, что "Лукойл" планирует увеличить добычу углеводородов в 2020 году в пределах 1%. Он подчеркнул, что цена на нефть не окажет влияния на этот план. Капитальные затраты компании планируются на уровне 550 млрд рублей при курсе 65 рублей за доллар.

На фоне корпоративных новостей растут котировки акций "Лукойла". Так, стоимость обыкновенных акций "Лукойла" на Московской бирже выросла на 7,5% к уровню закрытия предыдущих торгов и составила 4,890 тысяч рублей за бумагу, свидетельствую данные торгов на 17:03 мск.