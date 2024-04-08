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Лукойл заплатил $200 млн за долю на нефтегазовые месторождения в Казахстане

Лукойл заплатил $200 млн за долю на нефтегазовые месторождения в Казахстане Компания "Лукойл" заплатила 200 млн долларов за вхождение в совместные проекты с казахстанской национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" по освоению месторождений "Каламкас-море", "Хазар" и "Ауэзов" на шельфе Каспия.
Энергетика
8 апреля 2024 г. 09:14
Лукойл заплатил $200 млн за долю на нефтегазовые месторождения в Казахстане

Компания "Лукойл" заплатила 200 млн долларов за вхождение в совместные проекты с казахстанской национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" по освоению месторождений "Каламкас-море", "Хазар" и "Ауэзов" на шельфе Каспия.

Как передает Report, об этом пишет "Коммерсантъ".

Сделка также предполагает выплату дополнительной премии в размере 100 млн долларов при выполнении отлагательных условий по проекту.

"КазМунайГаз" в 2023 году продала "Лукойлу" 50% в компании Kalamkas-Khazar Operating, которой принадлежат лицензии на эти месторождения.

Начать добычу на месторождениях "Каламкас-море", "Хазар", "Ауэзов" планируют в 2028 году, ранее сообщал "КазМунайГаз".

По данным "КазМунайГаз", совокупные прогнозные извлекаемые ресурсы "Каламкас-море" и "Хазар" составляют порядка 81 млн тонн нефти, 22 млрд тонн газа.

В феврале 2023 года специально для освоения месторождений "Каламкас-море", "Хазар" и "Ауэзов" была создана компания Kalamkas-Khazar Operating.

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Версия на английском языке Lukoil pays $200M for stake in oil and gas fields in Kazakhstan

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