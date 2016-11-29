Лукойл вошел в консорциум с ENI для тендера в Мексике

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Lukoil International Upstream Holding B.V. (дочерняя компания российского ЛУКОЙЛа) вошла в консорциум с итальянской ENI Mexico для участия в тендере по месторождениям в Мексике.

Как сообщает Report со ссылкой на "Прайм", речь идет о четвертом тендере первого раунда продажи прав на разработку нефтяных блоков в Мексике.

Тендер объявлен на 10 глубоководных блоков, расположенных в Мексиканском заливе. Всего в тендере будут участвовать восемь компаний, идущих на индивидуальной основе (BHP Billiton, BP, China Offshore Oil Corporation, Exxon, PC Carigali, Pemex, Statoil, Total) и семь консорциумов. При этом ряд компаний принимают участие как самостоятельно, так и в составе консорциумов.