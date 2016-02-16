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    "Лукойл" в 2016 году ожидает роста доходов от зарубежных НПЗ

    За январь зарубежные НПЗ заработали 50 млн. долларов

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Зарубежные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) "Лукойла" в 2015 году заработали 200 млн. долларов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал вице-президент компании Владимир Некрасов.

    Он отметил, что в 2016 году результат будет даже лучше: "За январь зарубежные НПЗ заработали 50 млн. долларов. При сохранении текущих условий результат по году будет даже лучше".

    По словам вице-президента компании, в 2015 году около 44,1 млн. тонн составила переработка в России, всего НПЗ компании переработали 66,5 млн. тонн. 

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