ЛУКОЙЛ увеличил добычу углеводородов за 2018 год

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В 2018 году ЛУКОЙЛ увеличил добычу углеводородов на 3,8% по сравнению с 2017 годом.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В 2018 году среднесуточная добыча углеводородов без учета проекта Западная Курна-2 составила 2 319 тыс. баррелей в сутки. В четвертом квартале 2018 года среднесуточная добыча углеводородов составила 2 371 тыс. барр. в сут, увеличившись на 1,9% по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Добыча нефти за 2018 год без учета иракского проекта составила 85,6 млн т, что соответствует уровню 2017 года.