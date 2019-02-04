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    ЛУКОЙЛ увеличил добычу углеводородов за 2018 год

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В 2018 году ЛУКОЙЛ увеличил добычу углеводородов на 3,8% по сравнению с 2017 годом.

    Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

    В 2018 году среднесуточная добыча углеводородов без учета проекта Западная Курна-2 составила 2 319 тыс. баррелей в сутки. В четвертом квартале 2018 года среднесуточная добыча углеводородов составила 2 371 тыс. барр. в сут, увеличившись на 1,9% по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

    Добыча нефти за 2018 год без учета иракского проекта составила 85,6 млн т, что соответствует уровню 2017 года.

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