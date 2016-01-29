Лукойл стал первым покупателем иранской нефти в Европе

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Первым покупателем иранской нефти в Европе стала компания Litasco, торговое подразделение Лукойла, пишет Reuters со ссылкой на источники среди трейдеров.

По их словам, три танкера были проданы в Европу и три в Азию с поставкой в феврале.

Litasco поставит 1 млн баррелей легкой иранской нефти на принадлежащий Лукойлу НПЗ Petrotel в Румынии. Эта партия будет отгружена из Ирана 5 февраля.

"Иран увеличил добычу нефти как минимум на 500 тыс. баррелей в сутки, и рынок увидит их в ближайшие дни. С европейскими покупателями подписаны три контракта... Иран также ведет переговоры с традиционными клиентами в Азии, особенно в Индии", - пишет агентство со ссылкой на источник в Иране, знакомый с экспортом нефти.

Иран уже договорился о возобновлении продаж греческой компании Hellenic Petroleum и французской Total.

Экспорт нефти из Ирана в январе и феврале вырастет более чем на 20% и достигнет двухлетнего максимума по сравнению со среднесуточным показателем 2015 года, ранее рассказывал изданию источник, знакомый с графиком отгрузок.