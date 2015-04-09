Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ ЛУКОЙЛ сохранит запланированный объем инвестиций в проекты на Каспии. Об этом сообщил в четверг журналистам глава компании Вагит Алекперов. "Для нас Каспийские проекты - это приоритет. Сегодня мы детально обсудили под председательством полпреда в ЮФО Владимира Устинова наши проекты. И мы считаем, что месторождение имени Филановского, как планировалось, будет введено в 2016 году", - подчеркнул он.

Как отметили ТАСС в "Лукойл-Нижневолжскнефть", ввод месторождения подразумевает под собой полноценную добычу нефти.

На рабочем совещании в четверг гендиректор "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" Николай Ляшко сообщил, что объекты ЛУКОЙЛА на месторождении им. Филановского будут готовы к бурению скважин 15 декабря 2015 года. Сейчас на месторождении идет морской этап достройки ЛСП-1, на платформе работы ведут около 370 рабочих. Как отметил Ляшко, планируется летом поставить плавгостиницы, чтобы увеличь число строителей до 1,5-2 тыс. человек.

Месторождение имени Владимира Филановского открыто в 2005 году. Извлекаемые запасы нефти по категориям С1+С2 - 153,1 млн тонн, газа С1+C2 - 32,2 млрд. куб. м. Реализация проекта по обустройству месторождения началась три года назад.

Ранее сообщалось, что ЛУКОЙЛ для освоения месторождений Северного Каспия построит более 25 платформ общей массой около 100 тыс. т металлоконструкций и оборудования и общим объемом инвестиций более 350 млрд. рублей.

ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших международных нефтегазовых компаний, обеспечивающая 2,1% мировой добычи нефти. В Астраханской области и в акватории Каспийского моря добычу нефти ведет дочка компании - "Лукойл-Нижневолжскнефть". Она также занимается поиском, разведкой, разработкой нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений, напоминает Report.