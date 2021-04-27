О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Лукойл" рассматривает возможность проекта с голубым водородом на Каспии

"Лукойл" рассматривает возможность проекта с голубым водородом на Каспии Об этом сказал вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун на Национальном нефтегазовом форуме
Энергетика
27 апреля 2021 г. 13:31
Лукойл рассматривает возможность проекта с голубым водородом на Каспии

"Лукойл" рассматривает возможность проекта с голубым водородом на Каспийском море.

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун на Национальном нефтегазовом форуме.

"Пока мы только изучаем его возможность…. Идея производить так называемый, как сейчас говорят, "голубой" водород, то есть, газ очищать от CO2 в процессе его добычи и переработки и предлагать, если такая потребность", — ответил Федун на вопрос журналистов о новом проекте на Каспии.

Напомним, что еще в начале 2020 года Вагит Алекперов попросил президента РФ Владимира Путина предоставить компании три участка недр в западной части российского сектора Каспийского моря для геологического изучения. Речь идет об участках Тюлений-1, Тюлений-2, Тюлений-3 в районе острова Тюлений. Но глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, в ответ на поручение президента проработать вопрос о предоставлении "Лукойлу" трех этих участков, предложил выставить их на аукцион.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Saudi Aramco рассматривает продажу доли в газопроводном бизнесе
Saudi Aramco рассматривает продажу доли в газопроводном бизнесе
27 апреля 2021 г. 12:49
Мониторинг ОПЕК+ повысил прогноз по дефициту на рынке нефти в 2021 году
Мониторинг ОПЕК+ повысил прогноз по дефициту на рынке нефти в 2021 году
27 апреля 2021 г. 10:56
​Азербайджанская нефть подешевела
​Азербайджанская нефть подешевела
27 апреля 2021 г. 10:44
Нефть дорожает после прогноза ОПЕК+
Нефть дорожает после прогноза ОПЕК+
27 апреля 2021 г. 10:06
ОПЕК+ сегодня проведет заседание мониторингового комитета
ОПЕК+ сегодня проведет заседание мониторингового комитета
27 апреля 2021 г. 09:43
Нефть продолжает дешеветь на опасениях за спрос
Нефть продолжает дешеветь на опасениях за спрос
26 апреля 2021 г. 20:54
Азербайджан увеличил поставки газа в Италию посредством TAP на 77%
Азербайджан увеличил поставки газа в Италию посредством TAP на 77%
26 апреля 2021 г. 18:12
Moody's: В среднесрочной перспективе цена на нефть будет в диапазоне 45-65 долларов
Moody's: В среднесрочной перспективе цена на нефть будет в диапазоне 45-65 долларов
26 апреля 2021 г. 18:01
Petronas начинает поставки СПГ в Китай
Petronas начинает поставки СПГ в Китай
26 апреля 2021 г. 17:59
Лукойл допустил продление сделки ОПЕК+ навсегда
"Лукойл" допустил продление сделки ОПЕК+ навсегда
26 апреля 2021 г. 11:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi