"Лукойл" рассматривает возможность проекта с голубым водородом на Каспии

Об этом сказал вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун на Национальном нефтегазовом форуме

"Лукойл" рассматривает возможность проекта с голубым водородом на Каспийском море.

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун на Национальном нефтегазовом форуме.

"Пока мы только изучаем его возможность…. Идея производить так называемый, как сейчас говорят, "голубой" водород, то есть, газ очищать от CO2 в процессе его добычи и переработки и предлагать, если такая потребность", — ответил Федун на вопрос журналистов о новом проекте на Каспии.

Напомним, что еще в начале 2020 года Вагит Алекперов попросил президента РФ Владимира Путина предоставить компании три участка недр в западной части российского сектора Каспийского моря для геологического изучения. Речь идет об участках Тюлений-1, Тюлений-2, Тюлений-3 в районе острова Тюлений. Но глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, в ответ на поручение президента проработать вопрос о предоставлении "Лукойлу" трех этих участков, предложил выставить их на аукцион.