"Лукойл" рассматривает продажу своих электрогенерирующих активов

Речь идет об активах активов, перешедших под управление компании при реформе РАО "ЕЭС России

"Лукойл" рассматривает продажу своих генерирующих активов, перешедших под управление компании при реформе РАО "ЕЭС России".

Как передает Report, об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Лукойл вновь вышел на российский энергорынок с предложением о продаже своих генерирующих активов, приобретенных при реформе РАО "ЕЭС России", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, конкретные переговоры пока ни с кем из покупателей не ведутся, компания анализирует предложения. Также источники издания утверждают, что вне зависимости от успехов в продаже "Лукойл" изучает возможность вывода всей коммерческой генерации из своего "периметра" для улучшения экологических показателей.

Добавляется, что "Лукойл" в 2018 году уже вел переговоры с "Интер РАО" о продаже этих активов. "Сейчас в "Интер РАО" и "Лукойле" перспективу продажи активов последнего не комментируют", — отмечается в сообщении.