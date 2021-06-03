"Лукойл" хочет стать оператором проекта "Достлуг" на шельфе Каспия

Идет подготовка очередного межправительственного соглашения, отметил президент компании Вагит Алекперов

Российская нефтяная компания "Лукойл" ведет переговоры о вхождении в проект разведки и разработки месторождения "Достлуг", расположенного на границе азербайджанского и туркменистанского секторов Каспия, рассчитывает стать оператором месторождения.

Как передает Report, об этом журналистам сказал президент и совладелец компании Вагит Алекперов.

"По месторождению "Достлуг" сейчас идут переговоры, мы активно вовлечены в этот процесс. Мы очень благодарны и Президенту Туркменистана и Президенту Азербайджана за вовлечение компании "Лукойл" в этот процесс. Идет подготовка очередного межправительственного соглашения и договора по СРП. Мы бы хотели быть оператором этого проекта, долю пока не знаем", - сказал он.

По данным Argus media, запасы нефти в месторождении оцениваются в 65-130 млн тонн. Компания проявляла к нему интерес еще с 1990-х годов.

Следует отметить, что месторождение "Достлуг", расположенное на туркмено-азербайджанской границе, стала предметом споров после распада Советского Союза. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в 2018 году Туркменистаном, Казахстаном, Россией, Азербайджаном и Ираном, положила начало усилиям по определению прав на нефтегазодобычу.Однако проект являлся предметом разногласий между Азербайджаном и Туркменистаном, которые оспаривали его принадлежность друг у друга. В начале этого года страны договорились о совместной разработке месторождения.