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"Лукойл" хочет стать оператором проекта "Достлуг" на шельфе Каспия

"Лукойл" хочет стать оператором проекта "Достлуг" на шельфе Каспия Идет подготовка очередного межправительственного соглашения, отметил президент компании Вагит Алекперов
Энергетика
3 июня 2021 г. 18:15
Лукойл хочет стать оператором проекта Достлуг на шельфе Каспия
Вагит Алекперов

Российская нефтяная компания "Лукойл" ведет переговоры о вхождении в проект разведки и разработки месторождения "Достлуг", расположенного на границе азербайджанского и туркменистанского секторов Каспия, рассчитывает стать оператором месторождения.

Как передает Report, об этом журналистам сказал президент и совладелец компании Вагит Алекперов.

"По месторождению "Достлуг" сейчас идут переговоры, мы активно вовлечены в этот процесс. Мы очень благодарны и Президенту Туркменистана и Президенту Азербайджана за вовлечение компании "Лукойл" в этот процесс. Идет подготовка очередного межправительственного соглашения и договора по СРП. Мы бы хотели быть оператором этого проекта, долю пока не знаем", - сказал он.

По данным Argus media, запасы нефти в месторождении оцениваются в 65-130 млн тонн. Компания проявляла к нему интерес еще с 1990-х годов.

Следует отметить, что месторождение "Достлуг", расположенное на туркмено-азербайджанской границе, стала предметом споров после распада Советского Союза. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в 2018 году Туркменистаном, Казахстаном, Россией, Азербайджаном и Ираном, положила начало усилиям по определению прав на нефтегазодобычу.Однако проект являлся предметом разногласий между Азербайджаном и Туркменистаном, которые оспаривали его принадлежность друг у друга. В начале этого года страны договорились о совместной разработке месторождения.

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Версия на английском языке Lukoil intends to become operator of Dostlug oilfield 
Версия на азербайджанском языке “Lukoil” “Dostluq” yatağının operatoru olmaq niyyətindədir

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