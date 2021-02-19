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"Лукойл" примет участие в разработке месторождения "Достлуг" на Каспии

"Лукойл" примет участие в разработке месторождения "Достлуг" на Каспии Российская нефтяная компания "Лукойл" примет участие в разработке азербайджано-туркменского месторождения "Достлуг" на Каспии
Энергетика
19 февраля 2021 г. 11:49
Лукойл примет участие в разработке месторождения Достлуг на Каспии
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Российская нефтяная компания "Лукойл" примет участие в разработке азербайджано-туркменского месторождения "Достлуг" на Каспии. Как сообщает Report со ссылкой на turkmenportal.com, соответствующие договорённости были достигнуты сегодня в ходе встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с руководителем компании Вагитом Алекперовым.

"Мы приветствуем намерения Публичного акционерного общества "Лукойл" принять участие в разработке месторождения "Достлуг" и готовы рассмотреть конкретные инвестиционные предложения по реализации данного проекта", – сказал Бердымухамедов.

Поблагодарив главу Туркменистана за оказываемое доверие, Вагит Алекперов заверил, что возглавляемая им компания приложит все усилия для успешного решения задач, связанных с реализацией столь значимого проекта, как "Достлуг".

21 января Азербайджан и Туркменистан подписали Меморандум о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на Каспийском море.

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Версия на английском языке Lukoil to take part in Dostluk field’s development in Caspian Sea

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