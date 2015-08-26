"Лукойл" пригрозил Михаилу Леонтьеву судом

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Компания "Лукойл" не исключила возможности обратиться в суд с иском о защите деловой репутации к пресс-секретарю "Роснефти" Михаилу Леонтьеву.

В "Лукойле" считают некорректными высказывания Леонтьева в адрес компании.

"Распространенные сообщения носят оскорбительный по форме и беспредметный по содержанию характер. "Лукойл" выражает надежду, что этот набор противоречивых тезисов, озвученных должностным лицом "Роснефти", не является официальной точкой зрения нашего партнера, с которым мы зачастую успешно решаем комплексные задачи, стоящие сегодня перед отечественным ТЭК", - говорится в сообщении "Лукойла".

В компании заявили, что "в случае, если будут выявлены соответствующие юридические основания, "Лукойл" оставляет за собой право обратиться в судебные инстанции с иском о защите деловой репутации к представителю "Роснефти", скомпрометировавшему себя некорректными действиями, далеко выходящими за пределы норм корпоративной этики, принятой в цивилизованном бизнес-сообществе".

Накануне на пресс-конференции Михаил Леонтьев критически высказался о "Лукойле", комментируя спор двух компаний вокруг конкурса по лицензии на Восточно-Таймырский нефтегазовый участок. В частности, он отметил, что в печати "разворачивается заказная кампания" против "Роснефти": "Мы можем все открыто разъяснить и открыто представить наши аргументы, а самое главное - развеять те бредни, дезинформацию и те инсинуации, которые позволяют себе наши соперники в данном случае по данному конкретному спору в адрес "Роснефти".

Ранее сообщалось, что "Роснефть" подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительными результаты конкурса на Восточно-Таймырский участок. Рассмотрение иска назначено на 14 сентября.