"Лукойл" покидает проект на румынском шельфе

Российская компания уже направила соответствующее письмо ряду игроков нефтегазового рынка

«Лукойл» намерен выйти из проекта разработки блока Trident (EX-30) на шельфе Румынии.

Как передает Report, об этом в среду сообщает румынское интернет-издание G4media со ссылкой на главу местной компании Romgaz (партнер «Лукойла» по проекту) Адриана Волинтиру.

Волинтиру сообщил, что российская компания уже направила соответствующее письмо ряду игроков нефтегазового рынка. По словам главы Romgaz, причины, побудившие «Лукойл» покинуть проект, пока неизвестны. Однако по данным интернет-издания, российской компании не удалось подтвердить запасы природного газа на блоке Trident.

Блок Trident (EX-30) расположен в румынском секторе Черного моря на глубинах от 90 до 1 200 м. Расстояние до берега — от 60 до 120 км, ближайший крупный порт — Констанца. Доля компании «Лукойл» в концессионном соглашении составляет 87,8%, у Societatea Nationale de Gaze Naturale Romgaz S.A. — 12,2%. В 2015 году на блоке Trident было открыто «крупное месторождение газа», однако скважина была законсервирована.