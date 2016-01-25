"ЛУКойл" планирует сократить добычу нефти в связи с низкой ценой

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В этом году российская компания "ЛУКойл" планирует сократить добычу нефти и не планирует повторять рекорд добычи в 100 млн. т, который был достигнут в прошлом году. Нефть выгоднее продавать по высокой цене. Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил вице-президент "ЛУКойл" Леонид Федун.

"В условиях жесткой неопределенности гнаться за рекордами и увеличивать предложение на перенасыщенном рынке, по крайней мере, нерационально", - заявил он, отвечая на вопрос о том, планирует ли компания повторить рекорд добычи прошлого года.

Федун считает, что практика любой ценой заполнять рынок дешевой нефтью неправильна. По его словам, "лучше продавать один баррель нефти по 50 долларов, чем два, но уже по 30".

"Сегодня должны давать то количество нефти, которое не подорвет бюджеты страны и компаний, и в то же время не окажет дополнительного давления на рынок", - подчеркнул он.