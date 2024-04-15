ЛУКОЙЛ открыл первую франчайзинговую АЗС в Казахстане

Российская нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" с целью развития собственной сети автозаправочных станций (АЗС) в странах Центральной Азии открыла первую франчайзинговую АЗС в Казахстане.

Российская нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" с целью развития собственной сети автозаправочных станций (АЗС) в странах Центральной Азии открыла первую франчайзинговую АЗС в Казахстане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЛУКОЙЛ.

"Вслед за Узбекистаном, где запущен автозаправочный комплекс, ЛУКОЙЛ открыл в Казахстане первую франчайзинговую АЗС", - говорится в сообщении.

По оценке "ЛУКОЙЛ", это открывает новые возможности развития в регионе как для самой компании, так и местных топливных ритейлеров.

ЛУКОЙЛ работает в Казахстане с 1995 года, также развивая проекты добычи и транспортировки нефти, производства смазочных материалов и зеленой энергетики.