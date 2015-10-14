​"Лукойл" открыл крупное газовое месторождение на шельфе Румынии

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ ПАО "Лукойл" совместно с партнерами открыл газовое месторождение на континентальном шельфе Румынии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Месторождение было обнаружено на морской структуре Лира, расположенной в блоке Трайдент. Геологоразведочные работы там ведутся с 2011 г. компанией Lukoil Overseas Atash B.V. на основе соглашения с правительством Румынии. Доля "Лукойла" в проекте составляет 72%, еще 18% владеет PanAtlantic Petroleum Ltd., Societatea Nationale de Gaze Naturale Romgaz S.A. принадлежит 10%.

Согласно сейсмическим данным, площадь месторождения может достигать 39 кв. км, запасы - более 30 млрд куб. м газа, точная величина будет определена после оценочного бурения. Источник находится примерно в 170 км от берега, глубина там составляет около 70 м.

Напомним, румынский суд скорректировал сумму ущерба, в причинении которого прокуратура при апелляционной палате Плоешти обвиняет компании Petrotel Lukoil и Lukoil Europe Holdings B. V., а также ряд их сотрудников.