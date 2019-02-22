"Лукойл" может завершить программу по выкупу акций компании с рынка уже в 2020 году

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ "Лукойл" допускает, что текущая программа buyback будет завершена уже в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил вице-президент компании Леонид Федун.

"Пока мы идем со значительным опережением, уже больше 1 млрд долларов направлено на выкуп акций с рынка. Я думаю, что может и в 2020 году завершим, зависит от того какая ситуация будет на рынке", - сказал он.

3 сентября 2018 года "Лукойл" объявил о запуске программы по выкупу на открытом рынке акций компании и глобальных депозитарных расписок на сумму до $3 млрд. Завершить ее планировалось 30 декабря 2022 года.