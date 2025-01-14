О нас

ЛУКОЙЛ сменил руководителя, попавшего под санкции США

ЛУКОЙЛ сменил руководителя, попавшего под санкции США Совет директоров российской компании "ЛУКОЙЛ" принял решение о смене главного исполнительного директора.
Энергетика
14 января 2025 г. 16:03
ЛУКОЙЛ сменил руководителя, попавшего под санкции США

Совет директоров российской компании "ЛУКОЙЛ" принял решение о смене главного исполнительного директора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление компании.

"Совет директоров "ЛУКОЙЛа" 13 января рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий главного исполнительного директора компании и назначении нового", - говорится в сообщении.

Отметим, что действующий глава "ЛУКОЙЛа" Вадим Воробьев был включен в SDN-лист Министерства финансов США в пятницу, 10 января.

Решением СД новым главой "ЛУКОЙЛа" станет Сергей Кочкуров.

В 2022 году Кочкуров занимал должность вице-президента НК по добыче нефти и газа в России.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана Шуша
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана "Шуша"
8 января 2025 г. 20:44
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
8 января 2025 г. 20:31
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
10 января 2025 г. 05:22
Госдеп: США не планируют подписывать соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией
Госдеп: США не планируют подписывать соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией
9 января 2025 г. 11:09
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи
9 января 2025 г. 12:50
Глава МИД Узбекистана обсудил двусторонние отношения с послом Азербайджана
Глава МИД Узбекистана обсудил двусторонние отношения с послом Азербайджана
7 января 2025 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi