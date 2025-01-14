ЛУКОЙЛ сменил руководителя, попавшего под санкции США

Совет директоров российской компании "ЛУКОЙЛ" принял решение о смене главного исполнительного директора.

Совет директоров российской компании "ЛУКОЙЛ" принял решение о смене главного исполнительного директора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление компании.

"Совет директоров "ЛУКОЙЛа" 13 января рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий главного исполнительного директора компании и назначении нового", - говорится в сообщении.

Отметим, что действующий глава "ЛУКОЙЛа" Вадим Воробьев был включен в SDN-лист Министерства финансов США в пятницу, 10 января.

Решением СД новым главой "ЛУКОЙЛа" станет Сергей Кочкуров.

В 2022 году Кочкуров занимал должность вице-президента НК по добыче нефти и газа в России.