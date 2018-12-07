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    "ЛУКОЙЛ" и Саудовская Аравия возобновят проект Luksar

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом реализацию проекта Luksar.

    Как передает Report, об этом "Интерфакс" сообщил Вагит Алекперов.

    "Министр сейчас еще раз попросил сделать экономическую модель. Поэтому будем работать над экономической моделью - что необходимо, чтобы запустить этот проект", - сказал он.

    По его словам, работа будет продолжаться "месяца три".

    По его словам, другие проекты и трейдинг нефти на встрече не обсуждались.

    Отметим, что "ЛУКОЙЛ" владеет 80% в совместном предприятии с Saudi Aramco - LUKOIL Saudi Arabia Energy Ltd. (Luksar). Компания ожидала начала добычи углеводородов на проекте в Саудовской Аравии в 2015 году. Однако стороны не смогли договориться о цене на газ, и в 2017 году "ЛУКОЙЛ" заявил, что выходит из проекта.

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