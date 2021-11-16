"Лукойл" и "Казмунайгаз" подписали соглашение по проекту на Каспии

Российский "Лукойл" и казахстанский "Казмунайгаз" подписали обязывающее соглашение об основных принципах по крупному проекту "Каламкас-море" в казахстанском секторе Каспийского моря.

Российский "Лукойл" и казахстанский "Казмунайгаз" подписали обязывающее соглашение об основных принципах по крупному проекту "Каламкас-море" в казахстанском секторе Каспийского моря.

Как передает Report, об этом ТАСС сказал президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Подписали обязывающее соглашение об основных принципах по "Каламкас-морю", - сказал он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что республика приступает к освоению морского нефтяного месторождения "Каламкас-море", партнером в этом проекте станет "Лукойл".

"Лукойл" участвует в нескольких крупных проектах в Казахстане. Так, компании принадлежит 13,5% в проекте "Карачаганак", одном из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире, и 5% в проекте "Тенгиз". "Лукойлу" также принадлежит 12,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме, единственном частном магистральном трубопроводе на территории России и Казахстана.

Кроме того, в 2019 году "Лукойл" подписал контракт на разведку и добычу углеводородов на блоке "Женис" в акватории казахстанского сектора Каспийского моря, компании принадлежит в нем 50%. Летом этого года "Лукойл" подписал соглашение с казахстанским "Казмунайгазом" о приобретении 49,99% в совместном проекте "Аль-Фараби" (ранее назывался I-P-2).